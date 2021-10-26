荷蘭是世上地勢最低的國家之一，當地氣象學家今天警告，全球暖化影響下，荷蘭沿岸海平面上升幅度恐比最初預測要高得多，到了本世紀末最多可能上升2公尺。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，荷蘭皇家氣象研究所（Royal Netherlands Meteorological Institute KNMI）今天示警說，「未來的設想顯示，海平面升幅可能比過去預測要來得高」。

法新社報導，荷蘭60%國土易遭洪水侵襲，是全球暖化可能的重災區之一，但這個北歐小國也是歐洲最大的人均汙染國之一。

荷蘭皇家氣象研究所發布聲明說，「如果不減少溫室氣體排放量，到了2100年，荷蘭沿岸的海平面可能會升高1.2公尺，如果南極地區冰冠融化速度加快，升幅最高會來到2公尺」。

之前，荷蘭皇家氣象研究所估計荷蘭沿岸海平面最多上升1公尺。

荷蘭皇家氣象研究所引述聯合國數據和自身研究報告說，自1901年以來，荷蘭沿岸的海平面高度上升了約22公分，粗略等同整體海平面的升幅。

COP26即將於本月31日登場，11月12日落幕。這次會議被視為是設定全球溫室氣體排放量目標以緩減暖化的關鍵一步。