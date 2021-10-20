中國人民銀行20日公布，大陸10月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，這是連續第18個月持平，符合預期。

10月報價顯示，1年期利率為3.85％，9月為3.85％。5年期以上品種利率4.65％，9月為4.65％。為連續第18個月持平。

嬌生調高年度獲利預測 維持疫苗銷售目標不變
全球氣候投資成長 減速
#大陸 #LPR #不變 #符合預期 #持平