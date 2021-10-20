大陸LPR連續第18月維持不變，符合預期 10:332021/10/20 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行20日公布，大陸10月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，這是連續第18個月持平，符合預期。 10月報價顯示，1年期利率為3.85％，9月為3.85％。5年期以上品種利率4.65％，9月為4.65％。為連續第18個月持平。 嬌生調高年度獲利預測 維持疫苗銷售目標不變 全球氣候投資成長 減速 #大陸 #LPR #不變 #符合預期 #持平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資級企業債獨秀 連31周吸金 04:102021/10/20 投資理財 明年NAND Flash進入跌價週期 04:102021/10/20 產業．科技 股價指數期貨贏家專欄－美道瓊指數 中性偏多看待 04:102021/10/20 證券．權證 陸港觀盤－從政策轉向找出潛在投資機會 04:102021/10/20 全球財經 大陸擬打破微信搜尋壁壘 百度得利 04:102021/10/20 產業財經 英業達墨國擴廠 拚2023投產 04:102021/10/20 財經要聞 寒冬來襲 大摩降評記憶體雙雄 04:102021/10/20 證券．權證 陸股第四季 消費領頭上攻 04:102021/10/20 投資理財 最強亞幣 人民幣升破6.4元 04:102021/10/20 財經要聞 台灣權王－電動車點火 美琪瑪康普出頭天 04:102021/10/20 證券．權證 美祭補貼 Chromebook現急單 04:102021/10/20 財經要聞 財經熱門新聞 瘋狂大撒幣救經濟 專家爆恐怖「後遺症」警告美國慘了 - 財經 董事長蔡明興確診 富邦金：專責病房隔離中健康良好 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 最強亞幣 人民幣升破6.4元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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