由大陸界面新聞26日發佈2021中國旅遊業最發達城市榜單，該榜單根據大陸地級以上城市的旅遊人數、收入、旅遊業比重、交通便利程度和旅遊基礎設施等5方面來綜合衡量。本次榜單由北京排名第一，重慶第二，上海第三，也已經維持連續5年保持不變，杭州排名則首次擠進前5拿下第4名。

看到其他大型城市排名，成都、廣州小幅下降至第6、7名，天津下降幅度較大，後退10名來到第16名。至於武漢和西安小幅上升至第5、8名，鄭州排名前進迅猛，提升了11個名次來到第18名。

觀察連續5年登上榜首的北京，擁有完備交通和旅遊基礎設施，2020年共接待遊客1億8400萬人次；旅遊總收入2914億元（人民幣，下同），雖然2項核心指標較上年下降約一半，但在眾多旅遊城市中依然表現突出。同時2020年北京市民在京旅遊消費和外省遊客在京旅遊消費構成中，購物占比都是最高，分別達到42.4％和25.6％。

至於上海市2020年共接待遊客2億3734萬人次，旅遊總收入達到3056億元。「人間天堂」杭州排名也首次進入前5，獲得第4名，2020年共接待遊客1億7573萬人次，旅遊總收入高達3335億元。

另外「海棠香國」樂山則是今年榜單新秀，展現出過人穩健，在2020年接待遊客7072萬人次，較上年略有提升；旅遊收入1040億元降幅極小。