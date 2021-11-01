看好旅運市場逐步復甦，星宇航空配合機隊成長及航線擴張規劃，今（1）日宣布再度展開座艙長儲備人力及具國際航空經驗之客艙組員招募計畫，報名時間為即日起至2021年11月21日止，歡迎具2年以上國際航空公司空服經驗者加入，星宇航空期能延攬有經驗的客艙組員，為旅客提供超高品質的服務。

星宇表示，本次客艙組員招募計畫預計自11月上旬陸續進行面試，目標錄取約150名。應徵者男女不拘，除了需為中華民國國籍，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明之外，還需通過英文視訊面試、現場甄試及體格檢查。錄取人員將配合機隊交機時程，於2022年第二季起分梯報到。

隨著全球疫情逐漸趨緩，星宇航空秉持穩健發展的初心，迎接逐步復甦的旅運市場，以配合未來航線佈局及機隊成長之所需。隨著年底2架A321neo交機規劃及2022年上半年A330、A350廣體客機的導入，星宇航空空勤團隊的擴充不會停歇，期盼延攬對航空業抱持熱情的人才加入，迎接航空旅遊市場的復甦，一同為旅客提供高品質的飛行服務。

客艙組員應徵資格及需繳交之文件資料，詳列於星宇航空徵才網站，符合資格者可至官網查詢並依相關說明完成報名。錄取者報到後，將於星宇航空運籌中心進行地面訓練及機上實習。星宇航空期盼透過嚴實的培訓計畫，打造專業知識、技巧與態度俱全的空服團隊，帶給旅客安心舒適的旅程。