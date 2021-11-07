民進黨7日在新竹市舉辦公投宣講，宣講4個公投案皆投不同意，讓台灣更有利。首先上台的是新竹市長林智堅，他認為核四絕無可能重啟，國民黨聲稱要重啟核四是欺騙社會大眾，且2012年國民黨早開放美牛，何以不能吃美豬？

林智堅表示，核四就是輛拼裝車，國民黨稱要重啟，根本是來亂，因為核四絕無可能重啟。此外，國民黨也說要反美豬，但在疫情嚴峻的這段期間，全世界都搶疫苗，美國給予台灣400萬劑疫苗，台灣要跟世界互惠做生意，也要讓人賣東西來台灣，況且國民黨2012年早就開放美牛，若可以吃美牛，為何不能吃美豬？

此外，國民黨說要三接遷移，林智堅強調，我們新竹有竹科，一天都不可以沒有電，能源對台灣非常重要，既然核四不能啟用，電從哪裡來？且天然氣絕對比燃煤來得好，所以三接遷移，我們也不同意。

林智堅也要大家回憶，在2018年公投綁大選的時候，不僅要選縣市首長議員，還要投公投，投票大排長龍，甚至有的縣市邊開票、邊投票，所以我們一樣不同意公投綁大選。林智堅拜託所有新竹鄉親，再辛苦也要站出來，邀請朋友親戚鄰居，投下公投4個不同意。

另外，林智堅在進入會場時，接受媒體聯訪時，提到大新竹升格合併話題，表示此刻最重要的還是公投案，因為公投攸關能源轉型、國際經貿以及產業的發展，至於大新竹合併升格，在六成民意的基礎下，未來還是會持續推進，持續跟黨內內部溝通協調，他認為大新竹合併升格絕對有助於半導體產業跟全世界競爭。