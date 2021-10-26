聯大2758號決議通過滿50年，週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強罕見公開批評中國「誤用」決議，導致台灣長年被聯合國排除，讓不少人眼睛一亮，紛紛揣測美國政策是否悄悄在改變。

50年前的今天，聯合國大會通過第2758號決議，承認中華人民共和國是「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐「蔣介石的代表」。決議雖通篇未提及台灣，但北京長年引用2758號決議，並把決議與「一中原則」掛鉤，限制台灣參與聯合國活動。

多年來，美國政府對2758號決議並未有太多公開挑戰紀錄，主要是因為決議涉及「台灣是否是中國一部分」的爭議。美國長年立場雖傾向「台灣主權未定論」，但仍盡量避免公開觸及台灣主權的敏感議題。

正因如此，談到台灣國際參與，美方永遠老話一句：「在加入會員不需要國家地位的國際組織，美國支持台灣成為會員；在需要國家地位的組織，則支持台灣有意義參與。」

這項立場一直從1998年延續至今。1998年6月時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）訪問中國，拋出「對台三不」，其中一項就是不支持台灣加入需要國家身分的國際組織。

究竟華自強（Rick Waters）21日出席華府智庫活動，批評中國誤用（misuse）2758號決議的談話，外界該如何解讀？據主持該場活動的「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，華自強發言同時透露出美國作法的不變與變。

葛來儀告訴中央社記者，要回答華自強發言是否為「美方新說法」，以及是否代表美國政策有所轉變，須爬梳美國政府過去發言。

葛來儀指出，她記得美國官員曾在2007年就2758號決議發言，去年1月時任美國駐聯合國經濟與社會理事會（ECOSOC）代理代表內瑪若夫（Courtney Nemroff）也曾做出相關發言。

2007年3月，台灣透過友邦諾魯轉交「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」批准書給時任聯合國秘書長潘基文，但潘基文引用2758號決議拒收，稱決議承認中華人民共和國為「中國」合法代表，且根據這項決議，聯合國認為台灣是中國不可分割一部分。

美國學者譚慎格（John J. Tkacik）當時披露，美國外交官員當年7月向聯合國法律事務助理秘書長強生（Larry Johnson）反映表示，稱台灣為中國一部分的說法令人感到相當不安，此說法「雖符合中國立場，但聯合國會員國並非普遍遵循此立場，包含美國」。

內瑪若夫去年1月20日在聯合國非政府組織委員會議開場致詞，則談到美方不接受聯合國法律事務廳部分意見，亦即2758號決議代表聯合國認為台灣是中國一省。

由此看來，美國不認同2758號決議等於「一中原則」並非今天才開始，而是多年以來立場。

葛來儀指出，她不認為這是美國官員首次點出美國「一中政策」不同於北京「一中原則」，或是首次說明美國認知（acknowledge）、但不承認（recognize）台灣是中國一部分。但她坦承，美國鮮少公開做出類似聲明。

也就是說，華自強批評中國「誤用」2758號決議展現的是美國政策的「不變」，而變的是美方從避諱轉大方，且提升發言表態官員層級。

葛來儀分析，這代表美國總統拜登（Joe Biden）政府決定要堅決抵抗中國阻止台灣參與聯合國，並讓北京無法利用2758號決議達成目的。但她提醒，華自強的發言不代表美國會支持台灣入聯，美國政策是支持台灣有意義參與需要主權的國際組織，她不預期這項政策會改變。

1997年至2002年間擔任美國在台協會（AIT）理事主席的卜睿哲（Richard Bush）呼應表示，2758號決議是關乎中華人民共和國與中華民國誰是「中國政府」，並非台灣是否是中國一部分。

卜睿哲說，華自強發言並未改變美國過去政策，也不代表美國可能會支持台灣入聯。但他強調，美國絕對支持台灣有意義參與國際組織工作。

前AIT台北辦事處處長楊甦棣（Steve Young）則認為，拜登政府正在探索如何給予台灣更大支持，讓台灣聲音能在國際組織中被聽見，並更尊重地對待台灣及其代表。