美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，20國集團（G20）領袖峰會達成多項協議，包括遏止平均全球氣溫增加不超過攝氏1.5度，足以說明「美國展現實力」。

法新社報導，雖然英國與聯合國（UN）表示，在羅馬召開為期兩天的G20領袖峰會成效有限，不過主要經濟體均承諾要採取具體行動對抗全球暖化及減少排碳。

拜登則說，在終止資助新建火力發電廠，並通過對全球的大型企業課徵最低全球稅，各國領導人均同意，取得了進展。

他還說，峰會的成功主要是歸功於美國在外交方面的努力。

拜登表示：「我們在本屆峰會獲得大力支持，大力支持。美國是整個議程最關鍵的要角，我們做到了。」

中國是全球最大的碳排放國，而中國國家主席習近平並未出席今年在羅馬召開的實體峰會，而是藉由視訊連線，另個主要製造汙染的國家俄羅斯，總統蒲亭（Vladimir Putin）也是比照辦理。

拜登表示，對於俄羅斯與中國「基本上在因應氣候變遷並未表達任何承諾」，他感到失望。（譯者：曹宇帆）

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