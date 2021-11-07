副總統賴清德7日上午應大洛杉磯台灣會館基金會之邀錄影演說表示，台灣與美國互相挺，台美關係堅若磐石，而「民主」則是台灣最閃耀的招牌。

總統府7日發布新聞稿指出，賴清德上午（美西時間6日晚間）應大洛杉磯台灣會館基金會邀請，以「台美關係以及台灣外交新局面」為題發表錄影演說。

賴清德提到，這一兩年台灣已經轉變，「台灣」的品牌越來越響亮，影響力越來越深遠；以前講到台灣，外國朋友會想到、故宮、華西街或烏龍茶，但現在講到台灣，越來越多人想到的是，台灣民主開放、防疫成功，以及非凡科技成就。

他指出，現在，在國際社會，冷靜、理性、團結、合作是台灣人新的形象，民主是台灣新的品牌，因為台灣站在最前線，願意勇敢對抗威權主義。

他說，「台灣」這塊閃亮的民主招牌，是從1949年以來，由這塊土地上的人民一起共同擦亮。就是因為有堅定的信念，即便遭到威權的中國政府威脅，擾亂民心，破壞世界秩序，台灣人民也不會讓步。就算一天派數十架次戰機來騷擾，台灣也不會放棄對民主的堅持。這塊招牌會一代傳一代，接手堅持民主自由。

談到台美關係，他說，美國拜登總統幾周前接受媒體訪問，面對中國政府不斷對台灣發動高頻率的軍事騷擾，拜登總統再次表達一貫堅定支持台灣的立場。記者問，如果中華人民共和國攻打台灣，美國會不會協防台灣？拜登總統回答「會」，這是美國對台灣堅定的承諾。美國與台灣的關係，正如美國政府所說的「堅若磐石（rock-solid）」。

他提到，台灣與美國互相相挺，美國願意支持台灣，因為台灣是一個良善的國家，是一個負責任的國家。

他並說，全世界都關注到中國政府企圖無限擴張民族主義的理論，行威權主義之實。這種野心的行為，持續不斷威脅台灣，但是台灣不會妥協。

台灣有善意，但是也有底線，不會屈服於中國威脅，賴清德強調，如果中國軍機不斷惡意侵擾空域，如果領土遭受攻擊，如果人民遭受威脅與迫害，如果和平穩定現狀被改變，挺身捍衛國家的主權與人民，就是作為一個民選政府最基本責任。

他指出，台灣樂於與各國合作對話，「各國」當然也包括中華人民共和國。唯一條件就是，中國不能預設任何前提。台灣不接受九二共識、一國兩制，不斷尋求與中國政府溝通的機會，希望透過對等互惠交流，增加彼此的了解、理解、諒解、和解，朝和平發展。民主、和平、繁榮是最高指導原則。