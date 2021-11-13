對於衛福部長陳時中近日喝酒嗨唱的影片瘋傳，前民進黨立委郭正亮認為，陳時中這個印象深在人心，用這種方式處理，還要選市長？「做夢啦！」
郭正亮12日在中天電視《正常發揮》指出，陳時中的影片最後全台灣會超過500萬人看過，到處瘋傳，因為知名度太高，大家都會想看，這就是媒體的原理。
郭正亮認為，陳時中這個印象深在人心，用這種方式處理，還要選市長？「做夢啦！」因為到選舉的時候別人就會重提，更何況還有沒有其他的？要選舉這種問題通通都會被拿出來檢視，到時候看別人怎麼來弄陳時中！郭也以賴清德為例，如果被邀請唱歌，賴會請在場的人不要拍，會知道分寸。
郭正亮強調，要選舉、從政的人，就要過「非常人」的生活，要自律，如果這麼隨便，處理問題處理成這樣，要怎麼選？因為台灣人對父母官、首長的要求是很高的！
郭正亮也說，以後過年有人群聚，就不要來抓人，所有人都要求比照陳時中，這還要選舉？明顯搞雙標還要當市長？立法還有什麼意義？典型的嚴以待人、寬以律己，這還要領導？拜託喔！
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
文章來源：中天電視正常發揮
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