基於Delta變種病毒造成亞洲部分地區確診案例攀升，國際貨幣基金（IMF）19日將亞洲2021年經濟成長預測由7.6％下調至6.5％。儘管如此，亞洲仍是2021年全球經濟成長最快速的地區。

IMF在亞太《區域經濟展望》報告指出，新冠肺炎疫情持續肆虐亞太地區，故將亞洲2021年的經濟成長預測由4月預估的7.6％下修至6.5％。

亞洲多個國家2020年抗疫表現相對成功，但印度、馬來西亞與越南等國家在2021年面臨新一波疫情威脅，且亞洲的疫苗接種速度依然緩慢。

IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）指出，亞洲國家的疫苗施打進展落後於歐洲與北美，疫苗不足拖累許多亞洲開發中國家的接種進度。

IMF指出，疫情升溫導致亞洲國家採取更嚴格的防疫措施，不僅打擊服務業，還造成部分工廠暫時停工，這些因素皆衝擊亞洲經濟成長前景，即便出口需求依然強勁。

本次IMF對亞洲開發中國家的下修幅度最大，2月經歷軍事政變的緬甸2021年經濟可能緊縮17.9％，較前次預測增加9個百分點。菲律賓經濟預測遭IMF下調3.7個百分點至3.2％，馬來西亞被下修3個百分點至3.5％。

在此同時，IMF上調多個亞洲已開發經濟體的成長預測。香港經濟由擴張4.3％調高至6.4％，新加坡經濟由5.2％上修至6％。

儘管IMF下修亞洲2021年經濟成長預測，但亞洲仍是全球經濟成長最快速的地區，主要由大陸與印度帶動。IMF預估大陸2021年將成長8％，印度在2022年3月止的財年經濟預估擴張9.5％。

不過IMF亦列舉數項可能影響經濟成長預測的因素，包括爆發新一波疫情、新變種病毒出現，以及供應鏈中斷與通膨展望。此外，美國過早將貨幣政策正常化或政策溝通遭誤解，皆可能造成資本外逃，推高借款成本。