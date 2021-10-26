印尼財政部表示，由於出口成長和當地消費增加，預計第3季經濟成長(GDP)可望達4.5%，比先前預估成長在4%與5%之間，現在的預估值較更精準些。不過，在將來非一帆風順，還是會有許多未定數。

這個東南亞最大經濟體的GDP在第2季時大增7.07%，但在7月份，因為Delta變體病毒引發新一波疫情，在嚴格封城抗疫措施下，當地景氣復甦也受到傷害。

官方版的第3季GDP數據，預定將在11月5日公佈。

印尼財政部指出，從8月中開始鬆綁社交禁令以來，當地國內需求相關經濟指標就有所改善。

目前，印尼是世界上最大的動力煤炭與棕櫚油出口國，其出口因這些原物料價格屢創歷史新高，也連帶一起增加。

因此，印尼財政部對當地經濟狀況相當樂觀，並認為新冠病毒再次興起，對自己經濟影響不是很大。同時，又重新預測2021年印尼全年GDP可望增4%，先前預估值為3.7%至4.5%間。

根據外界經濟專家學者預測，印尼7月至9月的GDP可增3.2%，第4季估成長4.6%。因此，2021全年的預計值為3.4%。

印尼財政部認為，當地第4季經濟，還是可見成長反彈，但力道會趨於較溫和。不過隨著歐美將陸續縮小景氣刺激規模，加上中國大陸經濟成長減速，以及全球性的通膨，都是影響印尼未來經濟成長的未定數。