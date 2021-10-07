澎湖日前爆發「多人紅疹搔癢」現象，不料近來恆春半島也有多數民眾甚至是遊客出現紅疹發癢狀況，當地的醫院、診所湧入不少求診者，而恆春旅遊醫院感染科醫師孫武認為與落山風將灰塵、粉塵吹落或毛毛蟲刺毛飄散有關，提醒民眾近期最好遮蔽皮膚、或遠離毛毛蟲出沒處。

孫武指出，近期門診多了很多患有皮膚起紅疹發癢的病患，而他們的共同點就是紅疹都發生在衣服沒有遮蔽的地方，以及都不知道到底接觸到什麼而起紅疹，因此研判應是與近日吹起落山風有關，可能是刮風將灰塵、粉塵吹落，或是毛毛蟲的刺毛飄散黏著衣物，導致與皮膚接觸而起紅疹。

澎湖日前爆發「多人紅疹搔癢」現象，不料近來恆春半島也有多數民眾甚至是遊客出現紅疹發癢狀況。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

他說，病患起紅疹的部分，最常見在肩頸、背部及手臂，因此提醒民眾，近日穿衣時最好遮蔽皮膚，而看到毛毛蟲時也要躲得遠遠的。

恆春衛生所表示，該起紅疹事件已通報屏東縣衛生局，而初步了解，首起案例是在台26線上某家餐廳旁的草地，鎮公所已經前往消毒。

衛生所進一步指出，2009年恆春工商也曾發生過類似況狀，因此他們也研判，應是附近毛毛蟲的刺毛隨著落山風四處飄散所致，而因這屬於大自然的狀況，並沒有快速解決的方式，所以只能請民眾盡快就醫，以及避免接觸。

一名醫師昨（6）日在臉書發文表示，「繼澎湖之後，恆春墾丁也淪陷了」，這兩天恆春半島毛毛蟲皮膚炎大爆發，晚上必須到恆春基督教醫院支援看診，可能因為這兩天有落山風有關，他也擔憂雙十連假人潮湧現後，可能病例會更多。