台灣高鐵公司42名員工日前特地南下高雄多家醫療院所強打疫苗，事後衛生局祭出懲處，有醫療人員投訴媒體表示，當天是請示衛生局後才施打，衛生局對此嚴正否認，強調當天就已指正錯誤。高雄市立聯合醫院內部8日也做出懲處，記醫療副院長申誡一次，院長自請處分。

高鐵中北部人員日前分散預約至高雄多家醫院施打疫苗，其中42人集中時段到高雄市立聯合醫院接種，闖關成功後有人PO文炫耀，引發關注。高市衛生局認定院方公告時有疏漏，要求醫院檢討懲處，卻引發基層醫療人員不滿，投訴媒體。

投訴人表示，9月22日一群高鐵員工湧入醫院要求注射，因不符規定，婉拒、溝通3小時仍不離開，只好請示衛生局，經同意後才施打。沒想到事件爆發，醫院竟成箭靶，還被衛生局要求懲處。

衛生局表示，當時就立即指正醫院網站公告資訊有誤，要求立即修正。另也清楚告知，高鐵員工屬第七類接種對象，並非規定的一至三類。

高雄市立聯合醫院澄清，當時因民眾陸續聚集，現場醫護人員無法及時排除爭議，雖歷時3小時協調溝通，現場仍未能排除民眾聚集，為避免影響其他民眾權益，才勉強同意接種。

事件發生後召開多次檢討會議及考績會，針對事件釐清過程並討論未來精進作為，由於整起事件涉及醫院管理作為，8日考績會決議，予醫療副院長記申誡一次，院長自請處分。