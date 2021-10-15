導演林亞佑（左起）、童星辰辰、蔡嘉茵出席雄影開幕式。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節15日開幕，由蔡明亮執導的紀錄短片《良夜不能留》及高雄市電影館與公視共同出品的「隔離丁尼」創作短片共同擔任雙開幕片，「隔離丁尼」創作短片集，包括莊翔安執導、游安順、鄭家榆、陳姸霏、石知田主演《我在隔離中》；林亞佑執導、黃鐙輝、蔡嘉茵參與的《居家防疫日記》；呂柏勳執導的《懸日與掛月》作品以疫情下的變化為主題拍攝，探索疫情中人們的「隔離」樣貌。

《我在隔離中》是石知田和、陳姸霏繼《池塘怪談》後再度合作，感情相當好的他們在片中也不少即興演出。片中陳姸霏出國返台後，遭家人當活體病毒看待，一舉一動都遭到監視，獨自隔離在小房間的她，對家人的不滿讓她身體也開始產生意想不到的變化，一場長達14天的荒謬防疫家庭鬧劇讓全片充滿奇幻、黑色幽默氛圍，陳姸霏也分享身邊友人出國返台後，都被關在家裡，連胃潰瘍都不能出門看醫生，石知田透露昨是自己三級警戒後首次踏入電影院，久違在大螢幕上觀影覺得很感動。

《居家防疫日記》開拍當天就三級警戒被迫停拍，導演林亞佑決定改請演員們拍攝生活紀錄，該片便成為演員、工作人員、導演的隔離全記錄。記錄生活這件事改變了許多想法，發現很多自己原本不敢面對的事，今也是蔡嘉茵、黃鐙輝、童星辰辰（黃淩辰）片中一家3口第1次見面，蔡嘉茵說疫情反而讓人的距離更近，他們雖然沒見過面，但因為每隔幾天就要拍影片交作業，感覺大家陪伴她度過很多特別的時刻，有種很奇妙的熟悉感。

黃鐙輝則分享在接下該片前，在為當時尚未停拍的《臺灣三部曲》做海盜角色功課，人在綠島的他沒穿裝備就跳進大海，結果不慎在上岸時腳底被礁岩劃破，留下長4公分，深2公分的傷口，他形容「腳整個爆掉」，因為當時疫情正爆發，他回到台北也不敢到醫院看診，於是到小診所縫合，被醫生說：「處理不好要截肢。」不過他在家休養時也因為疫情延期一些工作，讓他不至於付違約費，沒多久後，他就接到導演林亞佑電話，而促成這部片的拍攝。