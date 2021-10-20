日前點出「民進黨有黨主席是臥底」的民進黨前立委林忠正晚間再度臉書發文，民進黨某主席是調查局探員一事是否事實，請大家可以去查驗1964年4月調查局訓練班第二期受訓學員的名單。

他說，有一法院訴訟的正式文件中記載證人口供：「⋯（律師）陳達成轉述（調查局台北市台北市調處長）鄒紓于的話表示，江鵬堅曾是調查局一九六四年招收的第二期學員，當年約四月間曾於新店大崎腳的「展抱山莊」受訓，而鄒紓于當時則是訓練中心大隊長，朝夕相處數個月，因而認識，鄒紓于並曾於民進黨組黨前夕與江鵬堅溝通，達成不會有暴力等協議。⋯」

他指出，「其實這位主席的做人處事甚得大家稱讚，我個人也很尊敬他。我談起這件事不是針對他個人，是因黃國書承認曾做國民黨缐民，引發政壇的震撼，有感而發」。

他說，國民黨政權第一次下台至今足足二十年了，政治迫害的真相如何？有多少人知道？包括受害者也不知道？沒有真相，也沒有加害者，怎麼有真相？沒有真相，如何和解？我只是藉此事希望希望大家一起努力找出真相，才能尋求和解。

他表示，其實，若暴政之後若沒有和解，也沒有誠意道歉，血跡和怨恨仍在。身為加害者的國民黨在台灣這個高度民主化社會裏，想要翻身實在非常困難。轉型正義是要解決50年戒嚴的歷史傷痛，是件考驗台灣社會的嚴肅議題。不少笨到極點的國民黨人才會用民進黨內鬥來逃避責任及看笑話！