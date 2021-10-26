民進黨創黨主席江鵬堅是否為臥底，民進黨自家人各有不同解釋；民進黨前主席施明德妻子今表示，單就建立在情感上的猜測，做一些沒有證據能力的辯駁。這一切就是轉型正義面臨最危險的敵人。

陳嘉君今天也在臉書上分享日前被供出「線民」的民進黨立委黃國書今天臉書「請別再說我勇敢」一文；陳嘉君說，「謝謝你為我們國家的轉型正義跨出很美的一步。讀著你的文章我不禁落淚，歡迎你回家」。

陳嘉君今也在臉書發文指出，翻閱這幾天的新聞她頭很大，光是為了要搞清楚民進黨陣營為了「維護」江鵬堅，採取的變化球戰術，她就陷入迷霧當中。「他們不懂得面對一個攻不破的鐵證，絞盡腦汁羅織多少說詞與狡辯，不只沒用，還會讓自己陷於相互矛盾的窘境」。

她說，謝長廷第一次20日於臉書發言說「他（江）從沒有去調查局工作」，接著改口說：「江鵬堅曾親口告訴我，1964年律師考試發表前有考上調查局，但他沒有去就職」，現在管碧玲又表示，根據調閱的檔案「錄取名單，沒有江鵬堅」。

她說，這一切自身的矛盾說詞該如何解釋？簡單說，請民進黨若要串供就認真一點，開會討論得到結論再出來行騙。

她說，管碧玲聲稱「1964年調查人員特種考試錄取名單」的證據，只能證明「就是一個榜單」，證明力僅止於江鵬堅沒有上榜，並無法被擴張解釋或證明「江鵬堅是否為特務」這個命題，更無法反駁江鵬堅自己「帶槍投靠」自證己罪的證據力。要知道江鵬堅自己也是律師。

她說，對一個研究白色恐怖歷史的研究者來說，是絕對不會僅憑「榜上有名」就斷定一個特務的身份。同理，榜單上沒有，也只是沒有考上而已，證明不了更多。

至於江鵬堅遺孀透過邱萬興聲稱國史館檔案是她在先生逝世後捐給國史館；她說，此說為不實言論，因為國史館在江鵬堅生前早已從施明德先生的基金會獲得史料，著手整理、出版。

管碧玲在臉書指，「不斷被出示的文件是怎麼給江鵬堅的？國史館判斷：應該是施明正給江鵬堅的」；陳嘉君說，改變先前說檔案都是自己捐出去的說詞，換成檔案都是施明正寄放的，「若真如此，為何一開始不這麼說，還要胡謅一個時間都對不上的故事？」

江鵬堅遺孀提到，「文件是施明正先生那邊寄放的，當時同時有寄放一些油畫。所有裝箱的東西，江鵬堅律師和所有人從來沒有開箱過」。

陳嘉君說，江太太請施明正女兒過去取回的「那一箱東西」是施明正1980年以後的手稿和美麗島事件後，施明德被關在綠島時期，與施明正之間的信件往來，和一幅油畫。而且既然江太太沒開箱，當然不應該亂揣測。

她說，「文件」，也就是「證物」是江鵬堅先生「本人」在「生前」就歸還給施明德先生。施明正的一批手搞與一幅油畫則是江鵬堅「夫人」在先生「逝後十年」後才讓施明正的女兒去領回，是徹底兩碼子事。這兩者的性質差異非常大，不可混為一談。

她表示，同樣一件事情那麼多人把故事微調，編造出無數個版本，這是多麽可怕！