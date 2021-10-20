COVID-19公費疫苗預約平台提供符合資格的民眾，上網預約接種的時間和地點，女團「Sweety」出道的藝人劉品言，透露想幫母親預約疫苗，結果居住的城市完全沒有名額，讓她無奈表示：「真的是夠了」。

劉品言昨（19日）在Instagram限時動態透露，想幫母親預約接種疫苗，不斷刷新和狂按重新整理網頁，只是為了搶到一個打疫苗的名額，即便母親符合預約資格，卻始終無法預約成功，讓她無奈表示：「老人不能預約到在自己的區打針就算了，居住的城市整個永遠額滿到底是？？？？？？？？？？」，還附上十個問號表達自己的困惑，緊接著抱怨：「這期間限定預約，然後還無法預約，真的是夠了」。

劉品言無法幫母親順利搶到接種疫苗名額。（圖／esther88 IG）

黃鐙輝愛妻萁萁上個月因為一句「夫妻沒疫苗打」遭到網友出征，事後發文喊話：「尊重每個人的想法，大家好好防疫就好」，日前透露雖收到BNT疫苗預約通知，但早在收到簡訊前就排到殘劑，接著透露接種後的身體狀況，她表示：「感覺像打消炎針，但又比消炎針不酸多了，我身體不好吧，反應沒什麼太激烈，睡了一下午，手臂依舊有酸感」。

男星伊正則是在18日去施打疫苗，坦言為了打這一針「等的有點累」，雖然施打前心情忐忑不安，但為了保護自己和家人，讓這個世界早日恢復過往般的日常，還是勇敢去接種疫苗，打完後身體一切如常，沒有發燒、痠痛、暈眩等副作用。