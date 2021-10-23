中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上透露，預計在下個月會開始打BNT第二劑，主要還是看到貨量，不過，這部份我們會保留彈性。而第12輪AZ的棄打潮並沒有出現，昨天有7.1萬人預約接種，實際施打6.3萬人，接種率將近90％。

陳時中表示，昨天AZ疫苗預約量7.1萬，實際施打6萬3527，接種率89.3％；對比其他兩種疫苗接種率，BNT僅77.9％，莫德納為80.4％，不過這只是目前的數據，都還會有變化。

昨天全台疫苗接種42萬1004劑，以莫德納第2劑共15.8萬劑、BNT第1劑共18.6萬劑最多。目前疫苗人口涵蓋率66.39％，劑次人口比92.69％，換算第2劑覆蓋率是26.3％。

陳時中表示，昨天的接種成績「可能是坐三望二」， 之前9月30日曾有45萬劑、10月15日也有42萬劑的紀錄，不過昨天的資料還有零星還沒報上來的，有機會超越。

另外，輝瑞藥廠昨公布5至11歲兒童的BNT疫苗保護力實驗結果，預防新冠肺炎的效果達90.7％。國內未來是否考慮開放BNT疫苗用於該年齡層兒童？陳時中表示，等通過後開始打，我們大概還要再觀察一點時間。