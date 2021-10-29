新冠疫情肆虐全球，國際間不少學校紛紛採取「遠距離教學」的方式，避免中斷學生的課業，然而過程中卻也屢屢傳出「放送事故」。南韓首爾漢陽大學就有一名教授日前進行線上授課時，突然誤觸鏡頭，邊泡澡邊上課的畫面曝光，讓學生看了不知所措。

綜合韓媒報導，近日漢陽大學的學生在網路上爆料表示，校內某堂課程的遠距教學只有聲音，不會打開鏡頭，但有次上課到一半時，男教授因為誤觸鏡頭，同學們親眼目睹他竟裸身坐在浴缸內，只露出上半身進行授課，雖然當下該名教授發現後隨即關閉鏡頭，但是早已被學生們看光光。

爆料學生指出，雖然教授故作鎮定的繼續上課，但還是能聽到浴缸中水花噴濺的聲音，讓他錯愕直呼「這真的太扯了！我是來聽課的，不是來看人洗熱水澡。」也有學生表示，過去上課時也曾聽到水聲，且教授講課的回音很大，懷疑對方在浴室上課的舉動並非第一次發生。

報導指出，教授事後向學生們發出道歉信，解釋當天是因為自己接種了第2劑新冠肺炎疫苗，出現發燒的副作用，但基於不想影響學生的受教權才沒有停課，只是因為實在太不舒服才會邊泡澡邊上課。對此，漢陽大學表示，將召開人事委員會查明事件真相，並視結果決定是否懲處。