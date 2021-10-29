第13輪疫苗規劃。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布國內第13輪疫苗接種時程，包括AZ第1、2劑、BNT第1劑，以及首度提供BNT第2劑給已滿4周的民眾，11月3日開始預約、11月5日開打。至於指揮中心規劃本輪將提供AZ混打BNT，副指揮官陳宗彥表示，現階段僅開放第一類對象。

一、符合資格對象，10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。

4.AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

二、預約分流時程：

1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。

2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。

三、施打時程：11月5日至11月12日。

指揮中心說明，前述對象將於11月2日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

另有關BNT疫苗12-17歲(含)對象之第二劑校園集中接種作業，屆時將視教育單位相關期程調整。

發言人莊人祥補充，疫苗混打的部分要看疫苗到貨狀況決定，稍早提到開放第一類醫事人員混打，是指「AZ＋莫德納」。