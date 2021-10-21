第12輪3種疫苗開打，北市卻在六都的接種量能上吊車尾，傳出台北市長柯文哲20日在內部會議中，不滿衛生局長黃世傑沒積極跟各大醫院協調幫打疫苗，決定近日找來各大醫院長，並揚言不配合就公布名單給媒體。北市副市長黃珊珊21日表示，是溝通協調的過程，沒要指責任何人，相信醫院都會很配合。

據悉，柯在會中質問黃世傑「你叫不動醫院嗎？」黃世傑坦言「我影響力不夠，需要市長出面」，黃珊珊更認為一家一家協調太麻煩，建議直接下行政命令，要求院方配合，柯也決定親出馬。

黃珊珊今出席南門市場活動說，情況不是這樣，他們在討論為何醫療量能不夠完善，因與醫院開的量能有落差，想說是溝通有問題、還是醫院有困難，因此要協調了解。

黃珊珊說，柯的態度很清楚，此事就像當初開專責病房時一樣，有跟醫院一家一家溝通，但卻只有衛生局知道量能、醫院並不知道，所以有檢討是否還有不夠完善之處，並非要指責任何人，相信醫院都很配合，每個人都希望趕快給市民打到疫苗。

黃珊珊還說，他雖在現場，但沒聽那麼多細節，新聞報導寫得比她在現場聽得還多，量能落差每次有狀況都要檢討，黃世傑在過程中也非常盡力，沒人想把推卸責任、沒人不想做好事情，市長認為有問題就討論。