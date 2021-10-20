【全程影音】疫苗接種量能吊車尾？ 北市重申「分配不均」反擊：中央說法讓醫護痛心｜中時新聞網

第12輪疫苗接種引發中央、台北市互槓，如今中央下令加開5站點供民眾施打，被解讀為替北市醫療量能不足善後，衛福部長陳時中上午還喊話「北市努力一點」。台北市副市長蔡炳坤20日再轟，中央若將2階段需求平均分配，不要有懸殊，就無須增加5個點，代表「你也知道消化不掉」，才會緊急增設接種站。

根據指揮中心規畫，第12輪新冠肺炎疫苗分為22日起及28日起分2階段施打，BNT第1劑18日開始預約，AZ及莫德納第2劑19日開始預約。但北市抱怨，中央第1階段告知北市的需求是41萬，第2階段需求則為18萬，分配不均，但醫療量能絕對不能一下高一下低。

蔡炳坤今日上午主持疫苗爭議記者會，媒體詢問，中央加開5站點的作法，被解讀是替北市善後，究竟這場亂象的原因是什麼；上午陳時中還向北市喊話「要努力一點」，難道真是北市不夠努力嗎？

蔡對此表示，他還是要說一聲謝謝啦，因為中央第1階段帶來41萬人，「你也知道消化不掉」，所以中央也緊急增加5個點，各接種站於18日晚上開始接受預約，倘若中央一開始就平均分配，就不需要增加5個點，但就北市立場來說，只要接種到市民身上都可以配合。