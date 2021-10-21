台北市長柯文哲20日在議場首度鬆口，堅定表態支持北市副市長黃珊珊選2022台北市長，還說要多幫拉攏民進黨的票。黃珊珊21日出席南門市場活動表示，別想太多，每天做好自己該做的事；她雖未正面表態，但也語帶保留說「一個人要參選，是要爭取所有人的支持！」

黃珊珊說，大家不要想太多，要想著每天都該做好自己該做的事，今天是希望大家來南門市場採買。針對柯要幫拉綠的票，但柯綠關係似乎緊張，黃珊珊說，「一個人若要參選，是要爭取全部、所有人支持！」