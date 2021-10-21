柯文哲拉綠、挺選台北市長 黃珊珊：若參選要爭取所有人支持 10:512021/10/21 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市副市長黃珊珊。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲20日在議場首度鬆口，堅定表態支持北市副市長黃珊珊選2022台北市長，還說要多幫拉攏民進黨的票。黃珊珊21日出席南門市場活動表示，別想太多，每天做好自己該做的事；她雖未正面表態，但也語帶保留說「一個人要參選，是要爭取所有人的支持！」 黃珊珊說，大家不要想太多，要想著每天都該做好自己該做的事，今天是希望大家來南門市場採買。針對柯要幫拉綠的票，但柯綠關係似乎緊張，黃珊珊說，「一個人若要參選，是要爭取全部、所有人支持！」 挺黃珊珊選北市 柯：要拿綠軍票 小綠人認證 黃少祺推LAC保健品 #台北市長 #柯文哲 #黃珊珊 #參選 #爭取 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中選情熱 挑戰不敗女王 綠4強搶進 白色力量不缺席 03:132021/10/21 政治 城中城慘劇 柯文哲：別人缺失是自己改善的最好機會 18:582021/10/20 生活 社評／如何化解孫亞夫的憂心 04:102021/10/21 焦點新聞 簡舒培逼柯文哲唸蔡英文「4個堅持」 掀起PTT網友暴動 08:552021/10/21 政治 信義逸居 飯店質感微奢御所 04:102021/10/21 投資理財 簡舒培逼柯文哲唸蔡英文4個堅持 黃瀞瑩批「綠色價值比紅色還血紅」 21:522021/10/20 政治 2022誰來做老大》台中媽媽市長太強大 綠白挑戰盧秀燕：艱困「準備中」 04:102021/10/21 焦點要聞 透視台中》中間選民仍是關鍵 刪Q結果成指標 04:102021/10/21 焦點要聞 綠議員逼唸蔡英文的「4個堅持」 柯文哲爆氣：廢話為什麼要念 18:542021/10/20 政治 線民風暴 柯文哲嘆時代悲哀 04:102021/10/21 焦點要聞 東協股市 績效紅不讓 04:102021/10/21 投資理財 政治熱門新聞 看到最新民調 藍營大咖：蔡英文這句謊話被戳破了 - 政治 陳柏惟會被罷免嗎？游盈隆脫口最新看法 - 政治 簡舒培逼柯文哲唸蔡英文「4個堅持」 掀起PTT網友暴動 - 政治 反擊謝長廷說法 施明德妻3000字長文逐一舉證 「公開回覆」 - 政治 陳柏惟罷免案》陳柏惟「選前之夜」舞台照曝光 網傻眼：是要選總統嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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