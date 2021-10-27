台北市長柯文哲近日數度開炮，批評基隆捷運是騙局一場，與基隆市長林右昌隔空互戰，交通部長王國材昨也加入口水戰酸柯「有健忘症」，持續炒熱基捷議題。王國材今在立法院交通委員會接受立委質詢時表示，捷運八堵到南港會先處理，等基隆決定好是保留台鐵還是捷運進去市區，才會啟動第二階段，若捷運進入基隆－八堵段，高架化預估要再花70億元。

民眾黨立委邱臣遠質疑，基捷是總統蔡英文前瞻計畫的第一砲，2017年喊80億元，2020年變250億元，現在又變成425億元，每次變化竟然都是倍數增加。

邱臣遠說，花425億元只到八堵，沒有進到基隆市區，基隆人能接受嗎？交通部有跟地方溝通嗎？王國材坦言，還沒有跟地方溝通，但如果為了基隆－八堵段而拖延，又會等好幾年，因此先做沒有爭議的南港－八堵。

邱臣遠再質疑，南港到八堵16.05公里的捷運工程，以台北文湖線14公里為例，核定328億元、實際花650億元，台中捷運綠線核定287億元、實際花593億元，基捷425億元到底可不可以蓋出來？

王國材回應，估計基隆捷運走基隆－八堵，高架要花70億元，但這是等到第二階段。

國民黨立委洪孟楷詢問，基隆－八堵路段是捷運、台鐵搶路線，只能二選一他覺得不切實際，相信很多基隆人也不能接受，交通部會不會逼選一個？王國材回答「不會」。

洪孟楷指出，林佳龍任內有四長會議，王國材任內會不會也召開四長會議？王國材強調，他不會開四長會議，但會單獨拜訪各個市長。

立委傅崐萁則好奇，王國材是否該安排與柯文哲盡快公開會面，「還是你們套好了，故意讓大家看不懂？」

王國材忍不住再度酸柯文哲，「他講的我看不懂」，再接著說「要不要公開看他，我是OK啦！」