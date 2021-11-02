晟德（4123）受惠處分轉投資事業股權，破百億現金回流，董事長林榮錦2日在法說會中表示，已瞄準創新生物藥、細胞與基因治療（Cellular and Gene Therapy，CGT）及核酸藥物（RNA）等新一代創新療法，正力拚2025年打造7-8個市值可達300億的生技獨角獸企業。

喜迎投資豐收年的晟德，上半年EPS7.29元，而日前宣布策略性轉讓澳優乳業部份股份，交易金額77億元，預計處分利益高達42億元，EPS貢獻8.03中，法人初估，其今年獲利有機會挑戰歷史新高紀錄！

林榮錦表示，受惠於轉投資事業陸續開花結果，晟德資產價值也不斷攀升，不僅將高流動性股權兌現成現金回流，也兌現了對股東的承諾。展望未來，晟德投控將持續在追求高度成長的同時，致力在創新、穩健及高流通性間取得平衡，鞏固永續金流並維持每年至少20億的現金收益。

此外，針對集團投資佈局，晟德將積極擁抱新一代創新療法、生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）及大健康等國際趨勢，並掌握『擴大綜效』及『平衡風險』兩大策略，一方面加大核心事業的投資力道，同時抓緊趨勢浪潮尋求產業價值鏈整合機會，進而深化集團綜效；另一方面，將透過參與大型國際基金進入高技術、高成長、高風險的先進醫療領域或未來產業並再次降低風險。

轉投資事業綿密的晟德集團，核心事業包含細胞治療、新藥開發、生物藥與疫苗生產製造、創新醫材與AI醫療、大健康領域及大型國際醫療基金。目前晟德資產規模逾400億，伴隨著核心事業步入關鍵成長期，法人預估至2025年資產價值可望翻倍成長。