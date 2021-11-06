大陸澎湃新聞6日報導，第四屆中國國際進口博覽會舉辦之際，大陸中國石油國際合作論壇暨簽約儀式5日在滬舉行。中國石油天然氣集團有限公司所屬公司與沙烏地阿美、梅賽尼斯亞太有限公司、斯倫貝謝、西門子能源、貝克休斯等來自全球33家合作夥伴簽署33份採購協議，合同總金額近155億美元。

中國石油天然氣集團有限公司總經理侯啟軍表示，能源活動產生的碳排放占全球總量的86％，控制碳排放，能源領域是關鍵。作為一家綜合性國際能源公司和中國最大的油氣生產供應企業，中國石油高度重視氣候變化與能源轉型問題，全面參與和推動「清潔低碳、安全高效」的現代能源體系建設，積極探索綠色發展之道。

他介紹稱，「十四五」期間，中國石油將以生產用能清潔替代為抓手，實現新能源新業務良好起步、快速發展。規模化發展地熱、分散式風電和光伏發電、集中式風光氣電融合等業務；加強氫能、新材料、CCS／CCUS、新能源服務支援戰略佈局；超前儲備一批清潔低碳關鍵核心技術，努力推動中國石油向「油氣熱電氫」綜合性能源公司轉型。中國石油力爭在2025年左右實現碳達峰，2035年外供綠色零碳能源超過自身消耗的化石能源，2050年左右實現「近零」排放。

據瞭解，中國石油自1993年開啟國際化發展道路，其國際化經營的規模實力已在全球同類國家石油公司中居於首位。多年來，中國石油始終秉持優勢互補、互利共贏的理念，堅持「引進來」與「走出去」相結合，通過多種方式開展國際合作與交流。

特別是參與「一帶一路」建設八年來，中國石油目前在在全球35個國家和地區開展油氣業務，為全球78個國家和地區提供石油工程技術和工程建設服務。「中國-中亞天然氣管道ABC線項目」、「俄羅斯亞瑪律液化天然氣合作項目」、中國石油「尼日爾阿加德姆石油上下游一體化項目」入選第二屆「一帶一路」能源部長會議最佳實踐案例。

侯啟軍表示，中國石油願繼續與各國合作夥伴一起，探討加強綠色合作的未來之路，共同構建綠色低碳的全球能源新體系。對於未來的國際合作，他提出了五點主張：

第一，深化與國際同行在綠色低碳專案上的合作。第二，加強與「一帶一路」重點國家在打造綠色低碳產業鏈方面的合作。第三，開展與國內頂尖新能源企業的全方位合作。第四，深化與戰略供應商在綠色低碳服務領域的全方面合作。第五，加強聯合研究及國際交流的務實合作。