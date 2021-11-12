雙十一購物節近年已成為觀察中國大陸消費趨勢和整體經濟實力的指標之一，富達國際基金經理人表示，在雙十一到來之前，雙十一的預購銷量就十分可觀。雙十一對股市雖無太大反應，但仍看到大陸消費充滿生機及新趨勢。

富達國際股票基金經理Hyomi Jie表示，儘管大陸房地產市場和整體經濟疲軟，但如果消費者繼續對一些優質高端品牌展示出強勁的需求，將進一步證明消費升級和高端化的趨勢仍然成立。 Hyomi Jie也觀察到大陸銷售出現幾個新趨勢：

一、 直播為銷售的主要驅動力，並且正從傳統的電子商務領域分一杯羹，今年排名前兩位的電商直播主李佳琦和薇婭在前 12 小時內創造了 200 億元人民幣的銷售額。

二、大陸本土品牌在許多品類的占比逐年增加，許多全球品牌（如雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅）和大陸品牌如小米均獲得超過 1 億人民幣的訂單。

三、消費者無論是關注運動或是購買更健康的食品和飲料，皆傾向追求更健康的生活方式。

四、透過KOL（Key Opinion Leader，即為「意見領袖」，指的是部落客、YouTuber、網紅等社群平台經營者）作行銷。

五、打折促銷。 儘管今年下半年的宏觀環境仍顯疲軟，但與去年相比，今年整體促銷力度較去年縮減，但不同產品類別也有所不同。

富達國際股票基金經理Ben Li進一步表示，永續發展意識的日益提升，並在今年的雙十一活動中，體現於各大平台、商家及消費者。成交量增加曾是過去的主要宣傳重點，但現在電商已逐漸將焦點從單純的銷量成長指標轉向永續發展。例如，阿里巴巴首次啟動綠色購物節，旨在宣傳綠色和低碳產品。

富達國際股票基金經理Dale Nicholls則表示，雙十一活動本身雖然對近期相關股價變動的影響有限，但從今年的情況可以看出，消費市場仍然充滿生機。