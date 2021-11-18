隨聯準會（Fed）縮減購債政策抵定，新興國家資產，看好新興股市可望回歸基本面題材，可側重科技及消費的亞洲中小型股基金為首選，新興起的美元計價波灣債市，則因產油國政府財政可受惠石油需求上升，且經濟改革帶動產業多元發展機會，包括金融業、工業、公用事業的機會應運而生。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，目前Fed相當鴿派，預期未來利率仍將維持穩定、通膨預期也將減緩，整體展望相當正面。當全球開始關注在溫室氣體排放，朝向永續或低碳的未來發展，波灣亦正轉型為低碳社會，聚焦於降低碳排放的政策已經在執行，策略可實現一個更乾淨和更可持續的未來，投資波灣債券實際上將有助於促進世界走向低碳的未來。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，全球經濟增速雖放緩，但仍維持強健，通膨的不確定性偏高，多國央行貨幣政策逐漸收緊，但基本上仍寬鬆、資金依舊充沛，持續看好股票中長線優於債券的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較為溫和適中的資產配置策略，保持適度的現金部位以應對波動。