2021臺南將軍吼音樂節將於10月23日、24日正式在將軍漁港引爆開唱，首日卡司為將由本土天團玖壹壹坐鎮壓軸、麋先生、李友廷、朱俐靜、于子育、陳勢安、鼓鼓呂思緯；第二日主題為「漁村海風文青音樂會」，由金曲歌后魏如萱壓軸，潘君侖、黃奕儒、閻奕格、?te壞特、吳卓源接力輪番開唱。

金曲歌后魏如萱週日將登上將軍吼音樂節舞台演出，她逗趣分享心情：「之前沒有去過，蠻期待的！我很喜歡海邊，但是每次去海邊頭髮都會被吹得亂七八糟，我現在開始在想那天表演要弄什麼髮型比較好。」聊到對臺南的城市印象，她直呼，「很喜歡台南，有很多很多咖啡店我都好想去。」

至於是否會考慮帶兒子同遊？她以媽媽口吻笑說，「兒子很喜歡吃魚，我想去漁港買一些新鮮的魚帶回去給他，他還沒去台南玩過，希望很快有機會帶他去」，疫情放晴後，她將於12月11日在台北小巨蛋舉辦個唱，目前準備要開始練團，心情緊張、得趕快把歌詞背好，至於本週將軍吼演出，她搶先預告歌單：「會有新歌也有大合唱的歌，希望可以聽到大家和我一起唱。」

朱俐靜對於疫情鬆綁後第一次在台南演出既興奮又開心，期待跟大家一起在海邊吹著海風唱歌。年初新專輯發表後，坦言因為疫情影響演唱的機會銳減，這次會好好跟大家分享《不完美的完美》等新歌，也會用《存在的力量》送上祝福、凝結大家集氣，為自身也為疫情一起努力。

對於台南城市印象，她形容，「街道古色古香，拍起照很美～每次只要有機會多待下來，肯定都會多帶一兩公斤的體重回台北，而且越簡單的東西越好吃！很喜歡蒸的肉圓、台南米糕、還有一間無名乾拌麵。」大家關注身體的休養狀況，她透露，「努力維持、力求進步中，養精蓄銳迎接年底聖誕、跨年及尾牙季！希望疫情也持續穩定進步」。