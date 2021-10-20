立法院疫苗調閱小組今召開會議，藍綠再度就調閱內容上演攻防，會中綠委蘇巧慧、藍委陳玉珍再度槓上，蘇巧慧因不滿陳玉珍用成語「緹縈救父」形容自己，狀告主席台，要求召委蔣萬安管好同事的言論與說話態度，場面氣氛一度尷尬。

疫苗調閱小組今天就立法院向衛福部調閱的文件內容、疫苗採購合約、BNT採購相關書信文件、國產疫苗合約、疫苗催貨、疫苗代工等6項事宜進行討論，前半場會議進行頗為順利，衛福部長陳時中多表示願意配合，但最後輪到各委員表達意見時，蘇巧慧的一席話，被陳玉珍用緹縈救父形容，引發雙方論戰。

蘇巧慧認為，疫苗調閱小組若要檢討政府當初的疫苗到貨數字不理想，應先請衛福部製作報告，還原當初國際疫情與各國搶購疫苗的時空背景，不能用現在的態度去指點當時的決策，否則會失真，然而台灣當時在全球都缺疫苗的情況下，仍獲許多國家捐贈，是一個善的循環，根本該列為世界教科書。

蘇巧慧話還沒講完，陳玉珍就用「緹縈救父」這4字形容蘇巧慧，結果讓蘇大為不滿，認為這4字根本是人身攻擊，綠委莊競程、洪申翰也紛紛跟上，痛批陳玉珍用這4個字讓今會議焦點被模糊，要蔣萬安秉公處理同事發言後，再繼續討論調閱內容。

陳玉珍強調，「緹縈救父」明明就是讚美的成語，是形容一個人做出受人敬佩的善事，「我說出來只是對蘇委員表達感佩，大家都可以上網Google查成語辭典」。

陳玉珍還反諷，既然蘇委員不斷提到善的循環，「為何要用不好的角度看待這句成語？若你心理覺得不好，當然看什麼都不會好」，最後蔣萬安出面控制，要求委員之間討論事項，務必保持態度與尊重，雙方才休兵。

不過會議尾聲，莊競程再度發動攻勢，蔣萬安宣布所有調閱內容都要依立院慣例放至群賢樓502辦公室，保存時間則至調閱小組解散為止時，莊又突表不滿，認為應先經由委員討論後再決定，但蔣回擊：「衛福部都沒有意見了，難道立法機關還要幫衛福部著想？為此打破立院慣例？」眾綠委才靜默同意。