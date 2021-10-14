由美國默克藥廠（Merck；默沙東）所研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥「莫納皮拉韋（molnupiravir）」，受到全球矚目。防疫指揮官陳時中今透露，正和默克洽談採購，「已經快要簽約了。」

中央流行疫情指揮中心昨公布第12期疫苗接種計畫，被民眾質疑施打時程混亂，陳時中解釋，相關安排與冷藏量能有關，民眾接到通知就可以預約。而日前指揮中心預告將採購新冠口服藥，陳時中也透露「快簽約了」。

陳時中今赴立法院衛環委員會備詢，會前接受媒體採訪時做出上述表示，但未透露具體時間點。

對於接下來疫苗將大量接種，相關的人力、場地該怎麼辦？陳時中說，地方政府都在努力，大家都期盼盡快完成疫苗接種。

至於國內包括台大醫院、亞東醫院、中國附醫、台中榮總、高雄長庚等加入輝瑞口服抗病毒藥物的第3期臨床試驗，陳時中表示，相關採購計畫還沒展開，也還在了解中，會請他們來報告。