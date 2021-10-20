新冠肺炎第12期疫苗採分階段開打，第1階段自18日起開放預約，已在今日中午預約截止。根據中央流行疫情指揮中心統計，BNT、AZ、莫德納合計超過293萬人符合預約資格，但僅188萬人完成預約，其中莫德納疫苗出現11.5萬名造冊者重複預約情況，另有2.6萬名未造冊、但合乎資格的55歲以上長者未及時預約。指揮中心今宣布，未完成預約的55-64歲民眾，可提前預約接種第2階段疫苗，優先預約時間為10月22日上午10時至16時。

第12期疫苗第1階段開放30歲以上民眾接種第1劑BNT、55歲以上7月16日（含）前打過1劑莫德納者接種第2劑，以及7月30（含）前接種第1劑AZ的38歲以上民眾施打第2劑，18日起開放預約，第1階段預約已在今午12時截止，施打時程為10月22日至27日。

指揮中心今宣布，未完成預約莫德納第2劑的55-64歲民眾，可提前預約接種第2階段疫苗。（指揮中心提供）

截至今日中午，BNT疫苗共有74.96%合資格者完成預約、AZ疫苗有71.79%合資格者完成預約，而莫德納則只有28.81%合資格者完成預約。指揮中心發言人莊人祥解釋，莫德納疫苗合資格者包括造冊接種的民眾，這些民眾實際上不需至平台預約，此次預約平台出現了11.5萬人重複預約的情形，亦有2.6萬名未造冊、但合乎資格的55歲以上長者未及時完成預約。

有鑑於此，指揮中心特別開放55歲以上、7月16日（含）前打過1劑莫德納的民眾優先預約第2階段疫苗，可提前於10月22日上午10時至16時上平台預約，並在10月28日至10月31日接種。至於其餘第2階段對象，預約時間不變。

依照既有規劃，第12期疫苗第2階段開放23歲以上民眾接種第1劑BNT、7月16日（含）前接種第1劑莫德納的18歲以上民眾接種第2劑莫德納、7月30（含）前接種1劑AZ疫苗的18歲以上民眾接種第2劑AZ疫苗，以及7月31日至8月6日（含）已接種第1劑AZ疫苗的45歲以上民眾接種第2劑AZ疫苗。

第2階段BNT、莫德納疫苗將在10月25日上午10時至27日中午12時開放預約，而AZ疫苗則是在10月26日上午10時至27日中午12時開放預約。BNT疫苗將在10月28至31日接種，莫德納及AZ則是在10月28日至11月3日接種。