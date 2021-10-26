民進黨台中市黨部主委、議員李天生26日表示，若民進黨與基進黨協調，由民進黨推出人選，黨中央會用徵召的方式。（黃國峰攝）

台中市第二選區基進黨立委陳柏惟遭到罷免，綠營會由誰披掛上陣？26日緣和國際同濟會及在地青年等，到張家銨議會研究室力挺她出馬參選，同樣戶籍都在大里的民進黨市議員李天生及林德宇，都表示補選須在很短的時間催出即戰力，人選由黨中央徵召。

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免，民進黨、基進黨人選也受各方猜測，民進黨台中市黨部主委、議員李天生26日表示，若民進黨與基進黨協調，由民進黨推出人選，因為時間非常急迫，已無法用初選方式，一定用徵召的方式；而自己目前因為戶籍還在大里，並未規劃參選。

同樣設籍在大里的民進黨議員林德宇，26日表示，如果黨中央徵召，當然當仁不讓為黨奮戰，但個人來說，並無意願，而且應該以基進黨為優先，因為這一席本來就是基進黨當初與民進黨協調合作打下來的，還是要由他們優先。

林德宇表示，希望由基進黨及民進黨中央黨部，思考後做整體協調，推出最合適的人選參戰，根據中央選委會的補選規定，必須在補選公告之前將戶籍遷入該區，自己由於本來就沒有這個打算，所以也就不會去遷戶口。

林德宇指出，但若拉到黨部的層級，因補選須在很短的時間催出即戰力，民進黨在第2選區有6個議員，有的議員轄區涵蓋大部分（烏日大肚龍井）如張家銨、陳世凱，這兩人各有各的優勢，是最佳即戰力的人選，而有些只有部分，比如李天生跟我（霧峰）及王立任、楊典忠（沙鹿）都只有部分轄區，各有各個條件，這些都是黨部會去考慮，我們就配合黨的規劃，全力支持。