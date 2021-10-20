立法院疫苗調閱小組今天確立可調閱文件與範圍，衛福部同意將疫苗採購合約用部分遮蔽的方式提供，並將以提交監察院的調查報告一併呈給調閱小組查閱，此外BNT疫苗的採購過程，也將用秘密會議的方式進行報告。

疫苗調閱小組今天就調閱內容、疫苗採購合約、BNT採購相關書信文件、國產疫苗合約、疫苗催貨、疫苗代工等6項事宜進行討論，最後與衛福部達共識，同意多數內容可採秘密會議形式報告，部分內容則可移至衛環委員會討論。

由於衛福部日前已提交部分內容給監察院，調閱小組認為，調閱內容應與監院版本相同，以受監督，但衛福部主張大法官釋字第585號，認為衛福部非立法院的調查範圍，但調閱小組主張大法官釋字第729號、釋字第293號，認為立院有權力調查，最後讓衛福部妥協。

調閱小組也要求衛福部提供疫苗到貨期程，內容必須包含我國與COVAX、AZ、莫德納簽約的合約內容，衛福部長陳時中表示，可將COVAX、AZ的合約內容做部分公開，但莫德納因與廠商簽署較嚴格的保密內容，必須先行文廠商取得同意後再向調閱小組報告。

至於我國與BNT疫苗採購的過程，調閱小組主張應公開相關書信文件，且因合約未成立，沒有保密問題，但疾管署長周志浩說，無論合約是否成立，廠商簽訂的保密協議都有效，因此不能公開，最後陳時中妥協，同意用秘密會議的形式向調閱小組報告。

調閱小組也要求，衛福部要提供疫苗催貨的證據，例如每天寫信的紀錄，外館聯繫的紀錄等，但陳時中指出，疫苗催貨不會有所謂的公文，就像韓國也沒有，且我國催貨的成果也很穩定，沒有落後很多，但蔣萬安強調要眼見為憑，最後衛福部才同意用秘密會議的形式報告。

此外，調閱小組還要求繳交國產疫苗的採購合約，以及疫苗代工等具體內容，民眾黨立委賴香伶更指出，除合約內容外，也應提供國產疫苗的保護力，評估標準，但陳時中強調，代工與疫苗保護力與調閱小組的成立目的不同，應移至衛環委員會討論，僅願提供國產疫苗合約，最後獲調閱小組同意。