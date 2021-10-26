高雄市仁武區11月大女嬰在保母家發生憾事身亡，高雄市社會局立即啟動「重大兒虐調查機制」，並報請地檢署偵辦，針對保母家安裝監視紀錄器部分，社會局將函請衛福部立法，目前先鼓勵保母安裝監視記錄器並公布資訊給家長選擇，讓保母真實照顧情況紀錄下來，避免再發生兒虐或意外的遺憾。

高雄市社會局表示，為釐清11個月大女嬰死因，對於該名涉案蔡姓保母已立刻勒令停止托育並廢止其居家托育登記，終身不得再擔任托育人員。

社會局指出，蔡姓保母在25日中午已提供書面陳述意見，然保母的陳述內容必須再釐清事實真相，社會局也持續關懷家屬，提供相關協助，如經認定有違反兒少福權法第49條的情事，將依據第97條規定，裁處保母6萬到60萬元，並得公布姓名。

社會局表示，托育人員收托孩童，收托1個月內會先訪視1次，1年內至少訪視1至4次的訪查機制，另外也會就托育人員的心理狀態用簡易量表檢測情緒，托育人員若被檢舉或違規限期改善，就會對居家托育人員違規事項加強訪視輔導，且持續追蹤至少3個月至完成改善為止。

社會局強調，針對受託女嬰疑似受虐，會積極掌握及蒐集相關證據進行研判，並尊重司法調查，釐清真相，還給家屬及當事人一個公道。