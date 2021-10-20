高雄仁武女嬰疑遭保母虐待傷重不治，今天保母與丈夫到女嬰家中致歉，該事件迄今真相未明，女嬰家屬則疾呼，社會局能強制保母在公共空間裝設監視器。民進黨高市議員郭建盟建請社會局率全國之先，建置高雄保母資源地圖網站媒合父母與保母供需。社會局回應，願試辦半年，但前提需徵得保母同意。

郭建盟議員今在議會質詢強調，不能讓女嬰白白犧牲，社會局必須提供更友善的托育環境，研擬審核不適任保母的退場機制，他也發現父母對視訊傳輸設備有需求，有保母願意提供視訊傳輸服務，但礙於法令與隱私，以致政府沒機制媒合供需。

為避免仁武女嬰類似憾事重演，郭建盟建請社會局先以試辦方式，建置高雄保母資源地圖網站，提供附註欄位，讓自願加裝雲端視訊記錄器的保母，得揭露視訊傳輸設備狀況，媒合家長需求，網站設計須能讓家長註記想請裝雲端視訊記錄器的保母，揭露家長對視訊傳輸設備需求，達到確保幼童安全，避免侵犯保母隱私，讓父母安心的保母、父母與幼童3贏局面。

高市社會局長謝琍琍答詢時指出，民眾具有保母技術士證，也有體檢合格證明，社會局依法審核就能拿到合格保母證，除非有疏失，才會撤照。另外，若保母有意願裝視訊傳輸設備，高市府與相關團體討論後，願意試辦揭露保母視訊傳輸設備狀況與父母對視訊傳輸設備需求的保母資訊網。