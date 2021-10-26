全球防範監測委員會（GPMB）今天發布報告表示，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發全球大流行至今已經一年半，但全球應變措施仍做得不夠多，也沒有從錯誤中記取教訓。

全球防範監測委員會是由世界衛生組織（WHO）與世界銀行（World Bank）設立的獨立機構。委員會在柏林發布報告，批判全球在防疫應變上做得仍不夠多。

報告稱，「如果說爆發全球大流行後的第一年，是沒有基於科學認真準備、快速應變疫情所犯下的集體錯誤；（疫情爆發後的）第二年就是深刻的不均等，以及各國領袖未能理解我們是彼此連接，並據此採取相應措施。」

報告結論指出，這場疫情暴露了這是一個「不平等、分歧且不負責任」的世界。

報告在柏林舉辦的全球健康高峰會（Global Health Summit）上發布。而會議召開同時，根據法新社統計官方資訊，全球COVID-19相關病歿人數已逼近500萬人。

世界衛生組織估算，若涵蓋直接或間接與COVID-19相關的超額死亡人數，整體死亡數字將是2到3倍。這項數據也彰顯窮國與富國在疫苗接種上的極大落差。

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）這個月稍早指出，全球施打了超過60億劑疫苗，但窮國僅1.4%人口完整接種。