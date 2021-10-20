港女命案嫌犯陳同佳獄近兩年仍未到臺灣自首，據港媒報導，陳同佳的律師去年10月曾7次致電陸委會提供的投案「單一窗口」，但被回覆「請當事人不用再打來」。對此，陸委會今（20日）下午回應，呼籲港府仍應務實回應我方提出司法互助的請求，並強調陳同佳為殺人嫌犯，來臺投案絕非僅單純批出簽證，必須先由臺港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來臺入境問題。

根據港媒《香港01》取得的一份陳同佳代表律師向台灣士林地檢署發出的「刑事陳報狀」，內容提到陳同佳為貫徹赴台投案決心，告知律師將於去年10月21日直接致電陸委會指定「單一窗口」，即內政部刑事警察局鄭富禛股長聯繫，表明陳同佳希望盡速來台自首。陳同佳律師期間7次以電話與鄭股長聯繫，鄭股長起初口頭答允接聽，但當晚又傳簡訊告知「長官指示」，必須由台港政府先談好，「才有陳嫌來台入境問題」，並稱「請當事人不用再打電話和刑事局窗口聯繫。」

對此，陸委會回應稱，有關本案，法務部已說明基於司法管轄權，迄今仍由士林地檢署依法偵辦中，且已對潛逃返港之陳嫌發布通緝。為確保案件後續偵查、審判之順利進行，且基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，港府仍應務實回應早先我方提出之司法互助請求，協助提供在港相關證據。

陸委會強調，陳同佳為殺人嫌犯，來臺投案絕非僅單純批出簽證，而係涉及臺港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由臺港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來臺入境問題。

此外，香港保安局局長鄧炳強在談及陳同佳案時，多次使用「中國台灣」，陸委會會嚴正重申，中華民國是主權國家，臺灣從來不是中華人民共和國的一部分，港府必須正視事實。對於港府面對哀哀無告的受害家屬，不但不思協助，竟然還有興致進行政治操作，實感不解與遺憾。