南投縣進行66歲以上默德納第二劑施打作業，南投縣長林明溱等人到場關心。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣今天起一連3天進行66歲以上莫德納第二劑施打作業，造冊人數1萬4400多人。南投縣長林明溱到南投市接種站慈濟聯絡處關心，再度爭取中央開放地方政府採購疫苗。他表示，可儘速提供尚未施打疫苗的年輕人接種，疫苗施打普遍化、大眾化，全國警戒降級後，經濟才能再次活絡。

這波疫苗接種自2日至4日一連三天，採「里別分流」及「時段分流」分別在南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮等4處大型接種站與25個接種站開打。林明溱在衛生局長陳南松陪同下，與立委許淑華、縣議員曾振炎、賴燕雪等人到南投市接種站慈濟聯絡處關心。

林明溱表示，未來，COVID-19疫苗可能每年都要施打，若中央許可開放地方政府採購，便可儘速提供目前尚未施打疫苗的年輕人接種，讓疫苗施打普遍化、大眾化，施打率提高後，全國警戒得以降級，經濟將再次活絡。

林明溱強調，縣府將持續爭取疫苗，讓65歲以下民眾都能施打到疫苗，讓大家安心。許淑華指出，目前國內等待施打第二劑莫德納疫苗的民眾約有300萬人，感謝慈濟提供優質的場所，並動用人員引導、照顧，彌補第一線人員的不足。

南投縣衛生局表示，南投縣今年8月統計65歲以上老年人口數9萬3121人，目前接種人數為6萬9684人，接種涵蓋率74..8％，此波66歲以上莫德納第二劑接種造冊人數共1萬4440人，經3天施打作業完成後，將大幅提升施打覆蓋率。

慈濟志工周秀精說，為配合施打疫苗作業，工作人員提早規劃布置會場及動線，尤其近日每天都動員竹山、埔里、草屯及南投等地區共約160名志工協助，提供給民眾安心、舒服施打疫苗空間。