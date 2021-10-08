疫苗指揮中心8日表示，為利疫苗資源有效利用，預約平台第11期調整增加符合BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種資格對象，依不同廠牌疫苗預約分流，並於預約分流日前一日14時起發送簡訊，籲請民眾依時程進行預約，並準時前往接種，對象及期程說明如下：

一、BNT疫苗第一劑

（一）預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：

1.45歲以上民眾[即1976/12/31（含）前出生]。

2.22-12歲民眾[即1999/1/1（含）-2009/10/15（含）間出生]。

3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31（含）前出生]。

（二）預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時（10月10日14時起發送簡訊）。

（三）接種期間：10月15日至10月21日。

二、AZ疫苗第二劑

（一）預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。

1.7月22日（含）前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15（含）前出生]」。

2.7月30日（含）前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31（含）前出生]」。

（二）預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。

（三）接種期間：10月15日至10月21日。

本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲（含）之學生/青少年，請家長（監護人或關係人）於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。