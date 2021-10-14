國產高端疫苗保護力不明，引起外界議論，而今天台大權威醫師李秉穎在臉書分享高端疫苗的二期最新研究結果，登上國際重量級醫學期刊《刺胳針》，顯示保護效力能達到80至90%之間，同時是首度在台灣完成一、二期臨床試驗的新冠肺炎疫苗報告，登上國際權威醫療期刊。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大兒醫感染科醫師李秉穎今天在臉書表示，高端第二期臨床試驗結果已經發表在國際醫學期刊《刺胳針》(Lancet Respiratory Medicine)上，論文討論中提到，根據Oxford–AstraZeneca疫苗研究所推測的抗體保護標準，經抗體濃度單位的轉換後，預測高端疫苗保護效力約在80至90%之間。

過去衛福部長、指揮中心指揮官陳時中被問及高端保護力及安全性時，強調安全性絕對沒有問題，有3000人的安全性報告，符合國際標準，至於保護力如何，因為沒有做第三期試驗確實不知道，不過中和抗體表現非常好。

根據疾管署資料統計，截至10月12日止，高端疫苗在國內接種了133萬4187劑，其中接種第一劑的有74萬1979人，接種第二劑有59萬2208人。