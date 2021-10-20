高端（6547）20日宣布，在巴拉圭進行的新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，上周三 (10/13) 正式展開，目前已完成近百位受試者第一劑施打。該試驗才採免疫橋接方式，收案1000人，預計第四季取得安全性及免疫原性比較數據，以加速布局中南美洲市場。

高端表示，預計10/20)起，受試者施打加速展開，預計本周將完成約330人第一劑疫苗施打。

已在台灣取得EUA許可的高端新冠肺炎疫苗，在第3季運抵巴拉圭之後，由亞松森大學醫學院負責試驗執行及完整的臨床試驗前訓練。由於當地疫苗緊缺，研究團隊花了相當心力取得比對用的AstraZeneca(AZ)疫苗，克服眾多挑戰並完成臨床試驗前相關準備後，試驗也順利於10/13展開。

該項在巴拉圭執行的第三期試驗，計劃收納1000位受試者，採用免疫橋接設計與AZ新冠肺炎疫苗進行比對性試驗，預計於第4季取得安全性及免疫原性比較數據，以加速佈局中南美洲市場。

目前國際法規聯盟ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗。免疫橋接已成為國際新冠疫苗採用的主要試驗方法之一，且試驗結果也可透過澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）進行疫苗保護力推估。

除了高端疫苗採用免疫橋接外，Valneva藥廠4月底在英國執行的全球首個4000人規模臨床三期免疫橋接試驗，日前也公布與AZ疫苗的比對數據，Valneva的中和抗體效價GMT是AZ疫苗的1.39倍，且血清陽轉率不劣於AZ疫苗。