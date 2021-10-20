疫情指揮中心昨日公布新增1本土個案，不過衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，該案是舊案，對社區並沒有影響，且台灣實質上已有34天零確診，接下來的疫情發展會跟去年下半年一樣緩和，並認為「不用急著搶打第二劑疫苗」。

沈政男昨（19）日於個人臉書分析，新增的本土也是舊案，因此台灣實質上已有連續34天沒有新增確診個案，疫情緩和程度等同於去年5月中旬，接下來會持續穩定和去年下半年一樣，「既然如此，為什麼你要急著預約打第二劑？弄得網頁當機，疫苗站大排長龍」，疫苗一定打得到，不必急到連幾天都不能等。

沈政男分享，美國前國務卿鮑爾年紀高達80多歲，曾打過兩劑BNT，但仍確診新冠肺炎，算突破性感染，且重症死亡。美國在今年7月的研究顯示，打兩劑BNT幾個月後保護力雖然僅剩下42%，但預防重症還是相當有效，但感染輕症的機會並不低。

沈政男呼籲，若家中有長輩，更應該讓他們去打保護力最好的疫苗，因為這族群是突破性感染重症高危險群，沈政男日前也在臉書分享疫苗保護力最高的組合，依序為兩劑莫德納、AZ加莫德納、兩劑BNT、AZ加BNT，最後才是兩劑AZ。

先前指揮中心也說，不排除11月開放疫苗混打，沈政男認為，若莫德納到貨量夠的話，也應該開放莫德納供民眾混打，好讓民眾取得最好的保護力，因為選擇保護力好的疫苗，不僅僅是保護自己，也是一種社會責任的展現。