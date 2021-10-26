台中再出現Covid-19確診者足跡，台中市政府26日下午公告東勢林場有確診者足跡；經了解是一名菲律賓籍33歲男性來台學農，共施打2劑科興疫苗，10月2日由菲律賓入境到集中檢疫所檢疫隔離至10月17日，期間兩度採檢皆為陰性，未料到台中東勢林場自主健康管理7日，10月25日因須前往工作地自費採檢PCR陽性。

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增4例境外移入確診案例，其中包括自菲律賓境外移入的案16488菲律賓籍33歲男性，目前已住院隔離治療中。衛生局獲報後立即展開疫調，經查個案於7月21日與8月18日共施打2劑科興疫苗，並於10月2日由菲律賓入境桃園機場後至集中檢疫所檢疫隔離至10月17日，入住集檢所10月3日及及檢疫期滿前10月15日採檢均檢驗陰性。

之後公司安排他10月17日至10月25日前往東勢林場進行自主健康管理7日並進行農業工作訓練，10月25日因須前往工作地自費採檢PCR陽性。

台中市衛生局指出，案16488可傳染期10月22日至25日間於東勢林場受訓，期間皆單獨入住小木屋進行遠距上課，無外出，三餐由相關人員配送，10月25日搭乘防疫巴士外出至醫院採檢，同車人員均全程皆戴口罩，車上並採梅花座，市府已針對個案足跡全面清消，經評估接觸人員皆有適當防護列為自我健康監測對象。