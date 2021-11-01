因應2022年1月農曆春節國人返台，指揮中心預估明年返台人數將更勝2021年，中央流行疫情疫情指揮中心副指揮官陳宗彥1日宣布，在不調整檢疫14天及7天自主健康管理情況下，推動春節期間新的檢疫措施。

陳宗彥指出，重點高風險國家維持入住檢疫場所，包含印度、英國、緬甸3個國家，監測組跟邊境組會根據國際及3個國家狀況更新、調整。

其他國家入境的會採取幾個部分，包括：第一，前10天可以入住防疫旅宿或是自費入住集中檢疫場所，在前10天一樣依照檢疫規範，入境採檢一次、第10天採檢一次。後面4天，如果採檢陰性之後，可以搭防疫返回住家，繼續檢疫。返家過程必須搭防疫計程車，回家後必須是一人一戶為原則，進行後面4天檢疫措施。如果要一人一室的話，必須是同住家人都打滿兩劑。

第二：入境時候依照現行要進行一次PCR檢測，在第9或10天增加一次PCR檢測，檢測採檢陰性的且符合剛剛所說的要件就可以返家，但必須一人一戶為原則。一人一室必須是家裡同住家人都完成了完整的兩劑施打，就可以一人一室。而在期滿期一天，也會再做一次PCR檢測。

第三，入住防疫旅館者，如果是同行的家人，原則上是以兩個人同住防疫旅館一個房間的規定同時處理，這個時間會從12月14日到明年2月14日為期兩個月來推動，很多已經預計在2021年1月份返國的民眾，可依交通部觀光局也同時跟各縣市觀光主管機關還有防疫旅館業者去調整，也回協助旅客，如果符合相關要件，後4天可以返回家裡做檢疫措施時，就會退費、調整、變更。

交通部也會協助各縣市強化防疫計程車的量能，因為會增加防疫旅館返家的這一段部分，量能的安排，交通部也會協調各縣市計程車業者，就防疫計程車的量能去完備。這是有關春節部分的調整措施。