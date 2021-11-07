2021台中購物節10月10日登場後，買氣暢旺，台中市經發局7日表示，購物節開跑不到30天，消費登錄金額累計到6日已突破92億元，成績超越去年台中購物節消費登錄總金額，向百億大關邁進；APP累積下載次數也突破91萬次，破百萬指日可待，指標雙破90，再創新紀錄。

經發局指出，2021台中購物節活動首日就獲得登錄金額破億、APP下載量衝上APP Store旅遊類，以及Google Play應用程式平台熱門免費項目的活動類別第一名的好成績；購物節開跑至今28天，累積登錄金額已達92.8億元，高出去年同期將近4倍。

台中購物節APP累積下載量破91萬次，與今年購物節開跑前相比，活動起跑未滿一個月就增加超過40萬下載量，民眾對今年購物節熱烈參與程度。

今年台中購物節結合中央振興五倍券提出加值方案，市府號召全台民眾來台中「好吃、好玩、好買、妤划算、好生活」，在台中使用振興券，登錄發票抽大獎；購物節期間天天抽5千、周周抽10萬、月月抽百萬，壓軸抽獎由麗寶建設提供附車位的好宅一戶，讓台中購物節成為振興券加碼方案的人氣王。