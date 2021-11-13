搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動，10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票就有機會抽中百萬汽車、Gogoro與iPhone等大獎，而活動開跑截至13日，發票登錄金額已突破1.7億元，市府提醒，抽獎活動只到今年12月止。

新竹市政府推出「買爆新竹」活動，線上登錄電子發票就有機會抽中百萬汽車等大獎，而活動開跑截至13日，發票登錄金額已突破1.7億元。（陳育賢攝）

市府產發處表示，市府串聯新竹市大小產業，包括百貨、賣場、商圈、市場、小販等特色店家，推出「買爆新竹」系列活動，10月8日起在新竹消費滿500元以上，並線上登錄電子發票，即可抽休旅車、Gogoro、iPhone等大獎。

「買爆新竹」抽獎活動分為3波，第1波10月29日抽出，獎項包括Gogoro、iPhone 13、家電及禮券等。

其中，Gogoro得主林先生表示，他退休後常到台大醫院及市府擔任志工，相信常做善事會有好的福報，幸運抽中大獎也相當開心。

產發處指出，第2波抽獎時間為11月26日，登錄截止時間為11月24日晚上11點59分，若第1波沒有中獎，登錄資訊會自動轉入下波抽獎活動，代表越早登錄、抽獎機會越多，中獎機會也就越大，呼籲民眾到訪新竹，消費後也別忘至買爆新竹活動網站登錄發票。

此外，最大獎百萬休旅車得主將在今年底最後1波抽獎公開，最新資訊可搜尋新竹市長林智堅臉書、新竹市新鮮事或新竹市府官網。