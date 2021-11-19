新冠疫情趨緩，景氣逐漸復甦，為發展疫後經濟，台灣連鎖加盟創業大展台中展19日熱鬧展開，現場匯聚早午餐、手搖飲及甜點咖啡、火鍋滷味、燒烤等業者，現場共有100多攤參展，值得一提的是，配合政府5倍券上路，多家業者也推出用5倍券加盟的優惠方案，最高可折抵5至60萬。

加盟展主辦單位統計，台中創業熱度為全台第一名，且規模在持續飆高，可見台中的未來商機可期；為吸引更多人投入加盟行列，今年加盟展展出多種新形態趨勢與美味餐飲，像是有養殖場推出異國風的「水明蝦餐車」、主打無添加的「天然手搖飲」及浮誇吸睛的「巨無霸烤魚火鍋」等。

台灣連鎖加盟創業大展台中展19日熱鬧展開，今年特別搭配5倍券推出優惠，吸睛十足。(林欣儀攝)

台灣連鎖加盟促進會理事長吳永強指出，台北加盟展日前登場，吸引許多對加盟、創業有興趣的民眾參觀，特別的是，現場加盟成交率高達5成，較往年每次展出的3成成交率高出約2成，顯示在疫情過後，許多民眾可能因失業等因素，都決定要自己當老闆，若再以開店、租金等周邊來計算，約可創造20億商機，尤其可帶動民生底層的經濟活動。

吳永強也說，最近時節將進入冬季，火鍋類等熱食在展場中頗受歡迎，此外，因疫情帶動的無人商店也很夯。連續4天的加盟展除展出最近流行的加盟行業，現場也有創業行銷大師論壇，邀產官學界分享名人創業經驗等。

配合政府5倍券上路，加盟展約有半數攤位搭配5倍券的優惠方案，其中最高優惠達10倍至200倍都有，且現場加盟成功還加碼送原物料、開店設備等，並有廠商首度推出200萬0利息貸款。