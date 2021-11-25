金酒窖藏陳年高粱酒飄香兩岸，連大陸酒業公司都組團跨海觀摩。（中時資料照片／李金生攝）

在國際大賽屢獲金獎的金門酒廠首度推出包罈銷售，代客儲放和保管於花崗石坑道，以「窖藏儲酒銀行」新模式登場的方案，有3年、5年、8年等三種年份酒基可供選擇，歡迎金酒鐵粉加入用時間淬鍊極致，讓歲月醞釀完美的行列。

金酒表示，金門高粱酒擁有隨著時間不斷醇化之特質，尤以貯藏在陶罈內，靜置於終年溫濕適宜的花崗岩坑道中，最利淬鍊酒魂，窖藏越久，風味越醇，吸引行家鐵粉競逐收藏。

金酒首度推出的「窖藏儲酒銀行」，正是將金門高粱酒貯藏於金門特有的花崗岩石坑道中，不僅能大幅降低收藏者的儲藏成本與風險，包括足夠空間、溫濕適宜環境，更能賦予金門高粱酒最佳的熟陳效果，而陳年金門高粱酒在收藏和拍賣市場都有一定的投資水準。

金門酒廠嚴選500公升窖藏陳年優質陶罈酒，分別有3年、5年、8年三種年份酒基可選購，一年各限量60罈。買家在挑選屬意的原罈酒後，由金門酒廠製作專屬陶罈吊牌掛於原罈酒上，再儲放於窖藏坑道中代為保管。儲放期間，還可預約至窖藏坑道參觀自己購買的原罈酒，客製化服務獨享尊榮。

3年儲放期滿後提領，可選擇分裝於尊榮大器的寄心知己藍彩瓷瓶(1公升或2公升)，或精緻雕琢的窖藏金龍玻璃瓶(1公升)，任由買家選擇。3年／5年／8年的酒基在窖藏坑道再儲藏3年，即變成6年／8年／11年的陳年金門高粱酒，酒質的醇熟與價值再進一步升級。

金酒另也推出10公升寄心知己金門高粱酒，同樣由金門酒廠儲放於窖藏坑道代為保管，3年後提領。這款酒以喜氣大方的朱紅色瓷罈盛裝，罈身上飾以窖藏陶罈圖樣，並於罈口搭配古銅金環狀鎖扣，象徵原罈封存，甘醇獨享。

金門酒廠服務專線：金酒總公司：金門縣金寧鄉桃園路1號 ／ (082)325-628＃82851、82852專售窗口。台北展售處：台北市羅斯福路1段3號 ／ (02)2356-3823。桃園展售處：桃園市桃園區桃鶯路62號／(03)3628-823。台中展售處：台中市柳川西路3段23號 ／ (04)2223-3823。高雄展售處：高雄市左營區裕誠路459號 ／ (07)5563-823。（酒後不開車．安全有保障）

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