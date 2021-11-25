加拿大瑜伽服飾品牌lululemon，近年在台灣相當火紅，lululemon也積極在台擴展實體店鋪，今（25日）於微風廣場再擴新店，繼今年7月於台中勤美誠品綠園道門市後，也即將於12月在台中新光三越再闢新據點，品牌表示，預計明年還會有其他縣市的新據點。

lululemon表示，目前在台灣的門市包括台北和台中，如今第5間微風廣場門市，也是台北最大的門市，lululemon亞太區高級副總裁Gareth Pope說明：「繼7月在台中開店後，微風廣場是今年新開的第2間門市，我們對台灣市場感到樂觀，看好本地市場的消費力。品牌生意增長，在疫情下大眾對身心健康的意識提高，有助品牌繼續成長。明年也會繼續在台灣發展。」

瑞瑪席丹出席lululemon微風廣場新店開幕。（lululemon提供）

昨（24日）開幕也特別邀請瑞瑪席丹、金曲歌手孫盛希，及甫獲得金曲最佳作曲人的Hush出席。其中瑞瑪席丹分享，透過運動及瑜伽，帶來正向生活的能量很重要，疫情期間她大多待在家看書、做菜，甚至不想解封，對解封感到焦慮，需要透過正念的練習讓情緒流通；對於運動穿搭，瑞瑪席丹也分享她的衣櫃80％以上都是運動服，特別喜歡短版上衣的時尚感，再加上高腰的褲子就很有型，上衣的延展性和機能性也很重要。

受到疫情的影響，孫盛希也曾面對許多壓力，坦言「擔心我會不會就這樣停滯或被淘汰？」孫盛希選擇擁抱和轉換宣洩方法，不去避免負面的情緒，而是面對接受，而運動則是可以維持自己心情的一個訓練。